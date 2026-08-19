Sucesos

Poder Judicial da a conocer importante cambio en el caso contra Diablo y Tan, a solicitud del fiscal Carlo Díaz

La solicitud fue hecha por el Fiscal General Carlo Díaz

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Por Adrián Galeano Calvo

El Poder Judicial dio a conocer un importante cambio en el caso que se sigue contra Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, conocido como Tan.

Ese cambio tiene que ver con una solicitud hecha por el fiscal general Carlo Díaz que provocó que Diablo y Tan fueran sacados de Máxima Seguridad de La Reforma la mañana del martes para ser llevados al Primer Circuito Judicial de San José.

“El Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial confirma que el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) en la resolución N.º 045-2026 de la vista oral y privada de admisibilidad y competencia admitió la petición del Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez.

Alias Tan y alias Diablo
Alias Tan y alias Diablo (Cortesía/Cortesía)

“Como consecuencia de ello, el Tribunal JEDO se arroga la competencia de la causa 23-000010-0601-PE para así conocer los hechos acusados en contra una persona de apellido Arias alias Diablo y otra de apellido Pérez alias Tan, mismos que se encuentran en etapa de juicio”, informó el Poder Judicial.

Por tal razón, el Tribunal a cargo señaló debate oral y público del 1.° de abril al 18 de junio de 2027, el cual se realizará en el Primer Circuito Judicial de San José, en las salas de juicio de la jurisdicción JEDO.

“Habiéndose admitido la competencia y al existir solicitud previa del Ministerio Público, se señaló y se realizó vista de Medidas Cautelares y sobre la petición de prórroga de prisión preventiva va a ser comunicada de manera escrita a las partes en los próximos días”, agregó el Poder Judicial.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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