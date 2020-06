“Espero seguir haciendo lo que me a mí me gusta, ser policía Lince (policías expertos en hacer maniobras y utilizar armas en moto). Hice este curso que es muy duro y estoy capacitada para seguir siéndolo, dependo de mis jefes y ellos son los que van a decidir dónde me van a poner, pero si el día que me integro me dicen: ‘aquí está esta moto’, por supuesto que la voy agarrar, no lo voy a pensar dos veces”, dijo.