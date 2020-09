“Algunos solamente le suplican a uno que no lo detengan, sobre todo por vergüenza por su familia. Otros le dicen a uno que le dan dinero, o si son mercaderías que no quieren que se las decomisen, le ofrecen esos productos, lo que uno llama una mordida. Pero eso es un delito, tanto para ellos por ofrecerlo, como para uno recibirlo. Uno se prepara bastante tiempo para cumplir con lo que la ley dice y no aceptar eso”, dijo el oficial.