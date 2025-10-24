Sucesos

Policía de la Fuerza Pública fue atacado a balazos cuando andaba dejando unas notificaciones

El policía fue atacado cuando cumplía con su trabajo

Por Silvia Coto
Un policía resulto herido cuando andaba dejando notificaciones. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La Fuerza Pública confirmó que un policía resultó herido a balazos la tarde de este viernes, en Matina de Limón, mientras cumplía con sus labores.

Según la información preliminar, el oficial, que trabaja como agente notificador, llegó a las cercanías del antiguo correo y fue atacado a balazos.

El oficial recibió varias heridas y fue auxiliado y trasladado por sus compañeros a la clínica de Batán.

“Oficiales de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial, se mantienen en la búsqueda de los sospechosos”, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

