Policía de la Fuerza Pública fue atacado a balazos cuando andaba dejando unas notificaciones

Un policía resulto herido cuando andaba dejando notificaciones. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La Fuerza Pública confirmó que un policía resultó herido a balazos la tarde de este viernes, en Matina de Limón, mientras cumplía con sus labores.

Según la información preliminar, el oficial, que trabaja como agente notificador, llegó a las cercanías del antiguo correo y fue atacado a balazos.

El oficial recibió varias heridas y fue auxiliado y trasladado por sus compañeros a la clínica de Batán.

“Oficiales de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial, se mantienen en la búsqueda de los sospechosos”, informó el Ministerio de Seguridad Pública.