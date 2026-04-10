Policía logró capturar de pura casualidad a hombre buscado por homicidio

Un hombre de apellido Sevilla, de 36 años y nacionalidad nicaragüense, fue detenido por la Fuerza Pública ende Pocosol, San Carlos, como sospechoso de homicidio calificado e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

La Policía capturó a un hombre que era buscado por homicidio (Cortesía/Cortesía)

La captura se dio durante un patrullaje en las cercanías de una chatarrera, en la comunidad conocida como El Cementerio, en Santa Rosa de Pocosol, zona fronteriza norte del país.

Según el informe policial, los oficiales interceptaron al sujeto y, tras verificar su condición jurídica, confirmaron que tenía una orden de captura vigente y remisión a cárceles, emitida por el Juzgado Penal de San Carlos.

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Ante esta situación, el sospechoso fue aprehendido de inmediato y entregado a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes lo trasladaron a las celdas judiciales de Ciudad Quesada, donde será procesado por los hechos que se le atribuyen.

Las autoridades no dieron detalles son el caso de homicidio que se le investiga.