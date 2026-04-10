Sucesos

Policía logró capturar de pura casualidad a hombre buscado por homicidio

Operativo se realizó en Santa Rosa de Pocosol en San Carlos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Sevilla, de 36 años y nacionalidad nicaragüense, fue detenido por la Fuerza Pública ende Pocosol, San Carlos, como sospechoso de homicidio calificado e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

La Policía capturó a un hombre que era buscado por homicidio
La Policía capturó a un hombre que era buscado por homicidio (Cortesía/Cortesía)

La captura se dio durante un patrullaje en las cercanías de una chatarrera, en la comunidad conocida como El Cementerio, en Santa Rosa de Pocosol, zona fronteriza norte del país.

Según el informe policial, los oficiales interceptaron al sujeto y, tras verificar su condición jurídica, confirmaron que tenía una orden de captura vigente y remisión a cárceles, emitida por el Juzgado Penal de San Carlos.

LEA MÁS: Junieysis Merlo expuso en redes sociales presunta infidelidad de su expareja hace un año

Ante esta situación, el sospechoso fue aprehendido de inmediato y entregado a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes lo trasladaron a las celdas judiciales de Ciudad Quesada, donde será procesado por los hechos que se le atribuyen.

Las autoridades no dieron detalles son el caso de homicidio que se le investiga.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidiospatrullajesan carlosley de psicotrópicossanta rosa
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.