Policía Municipal defiende a oficial que señalan por supuestamente causar muerte de motociclista

El fatal accidente ocurrió en San Rafael de Escazú. Foto Mundo Escazú.

Un motociclista perdió la vida este martes al estrellarse contra un poste en Escazú y en redes sociales varias personas indicaron que el accidente se dio porque un oficial de la Policía Municipal de Escazú hizo que el ahora fallecido perdiera el control de su vehículo.

Dicha Policía Municipal no se quedó en silencio tras esa versión que circuló en redes y por medio de una publicación hecha en su perfil de Facebook negó que el uniformado, quien también viajaba en motocicleta, fuera el causante de la muerte del hombre, cuya identidad aún no ha sido dada a conocer.

“Una persona particular en moto viaja a velocidad, intenta meterse entre dos motorizados nuestros que venían en condición roja (Emergencia que amerita uso de luces y sirenas) en búsqueda de un vehículo que denuncian como colisión y fuga. Los tres motorizados -los dos nuestros y el particular- adelantan un camión de carga, los dos nuestros recuperan el carril y continúan su camino logrando detener al buscado, el tercero no logró recuperar su carril y se estrella después con un poste”, informó la Policía Municipal de Escazú.

Además, en esa publicación las autoridades municipales indicaron que cuentan con varios videos de lo sucedido, los cuales corroboran su versión, sin embargo, señalaron que estos serán entregados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por lo que serían publicados en redes hasta que el proceso judicial lo permita.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido a esta persona no identificada de momento”.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que el mortal hecho ocurrió a eso de la 1:30 p.m. en San Rafael de Escazú, específicamente en el cruce de Trejos Montealegre, frente a la gasolinera Delta.

Tras recibir la alerta sobre el accidente, la benemérita despachó una unidad de soporte avanzado, pero a la llegada de los paramédicos ya no había nada que hacer por el hombre, cuyo cuerpo quedó tendido a un lado de la calle junto a la motocicleta conducía.

La versión extraoficial que señalaba a un oficial como el responsable del accidente circuló en redes sociales luego de que una persona que se encontraba en el lugar, grabó un video diciendo que había observado lo sucedido.