Policía penitenciario muere al caerle marco de fútbol sobre la cabeza

La Escuela de Capacitación de la Policía Penitenciaria, ubicada en La Uruca, se convirtió en escenario de una tragedia, pues un oficial que estaba haciendo ejercicios murió luego de que un marco de fútbol cayó sobre su cabeza.

El terrible incidente fue confirmado por el Ministerio de Justicia y Paz, el cual por medio de su oficina de prensa, informó que el ahora fallecido era un uniformado de apellidos Arias Víquez.

Las autoridades señalaron que el fatal hecho ocurrió a eso de las 5:15 a.m. de este viernes 8 de agosto, cuando Arias realizaba su rutina de ejercicios en la cancha para deportes.

“La versión que se maneja es que un compañero del ahora fallecido se guindó de un marco de fútbol y la estructura cayó impactándolo en la cabeza, con el lamentable resultado ya conocido”, detalló el Ministerio de Justicia.

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, se reunió con los oficiales tras la tragedia. Foto Ministerio de Justicia y Paz.

“Un mensaje de apoyo y solidaridad a la familia del compañero fallecido, así como para los compañeros que seguimos acá” — Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz.

La muerte del oficial también fue confirmada por Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, quien se presentó al lugar del accidente y agregó que informaron de lo sucedido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Campos se reunió con aproximadamente 100 oficiales de primer ingreso que se encontraban en capacitación dentro de dichas instalaciones cuando ocurrió la trágica situación.

“Les hemos dado no solo un mensaje de apoyo sino de solidaridad. De verdad que uno no está preparado para estas cosas, en la Policía no esperamos tener conocimiento del fallecimiento de un compañero, pero hoy por hoy nos lleva a ser solidarios, a darnos la mano y a seguir adelante”, indicó el ministro.