Policía por fatal choque: “Tanto el señor como mi compañera me han dolido un montón”

Bryan Cerdas Hernández es el oficial de la Fuerza Pública que manejaba la patrulla que chocó contra una moto en el centro de San José y, a consecuencia del impacto, murieron un motociclista y una policía.

Cerdas es investigado por el homicidio culposo de su compañera de trabajo, Yerlin Valverde Castillo, de 36 años, y del motociclista Mario Ubeda López, de 60 años.

Mario Ubeda López, de 60 años y la uniformada Yerlin Valverde Castillo, de 36 años murieron en el fatal choque en San José centro. Foto: Archivo

Cerdas se presentó este jueves en la Fiscalía del I circuito judicial de San José, ya que lo citaron para que diera la declaratoria de indagación sobre este fatal accidente de tránsito que ocurrió el miércoles 11 de enero anterior, en la Merced, en avenida 5, calle 12.

El oficial está incapacitado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) y asegura que desde ese día ha pasado los momentos más difíciles de su vida, en los cuales su esposa lo ha acompañado.

“Lamento lo que pasó, Dios sabe que fue un accidente, estoy dolido por mi familia, por mi compañera y por el señor también”, expresó el policía en medio de lágrimas que no pudo contener.

Mencionó que solo espera que avance el proceso que debe enfrentar penalmente.

“Esperar a ver el proceso con la ayuda de Dios”, sostuvo.

El fatal accidente ocurrió en San José centro el 11 de enero anterior. Foto: cortesía.

Agregó que solo los allegados le han preguntado por este proceso, sin embargo, nadie del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

“Unos cuantos allegados que le preguntan a uno, los altos jerarcas, la verdad, no preguntan”, manifestó.

Asegura que de momento no ha tenido ningún acercamiento con las familias de las víctimas que fallecieron, asegura que no ha podido, porque se siente muy dolido, pero no descarta hacerlo más adelante.

“Tanto el señor como mi compañera me han dolido un montón, mi esposa sabe lo que he pasado”.

Concluyó diciendo que de momento no se siente bien para regresar al trabajo, él está recibiendo tratamiento psicológico.

“Es impactante pasar ahí donde fue el accidente... vamos a ver qué pasa”, expresó.

Francisco Herrera, abogado del policía en este proceso, dice que la indagatoria no se realizó porque la Fiscalía está a la espera de otros análisis de la investigación.