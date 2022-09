Policía que impone orden en Puntarenas ganó certamen de belleza

María Fernanda Guevara Leal, de 27 años, es una policía de Puntarenas que tiene un carácter fuerte que le permite enfrentar a la delincuencia, pero además una simpatía, hermosura y sencillez que la hicieron convertirse en una reina de belleza.

Ella ganó, el pasado 20 de agosto, el certamen ‘Señora Playa Mundial Costa Rica 2022-2023′, en su edición número 26, que se llevó a cabo en el Puerto. El concurso inició en marzo y finalizó con la coronación.

Guevara es oficial de la Fuerza Pública desde hace cinco años y actualmente está destacada en El Roble de Puntarenas. Antes de trabajar en su tierra natal, le tocó laborar en San José.

María Fernanda Guevara Leal, de 27 años, es mamá de un niño de 9 años. Foto: Cortesía Fernanda Guevara para LT

Su premio fue en la categoría ‘Señora’, porque es mamá de un niño de 9 años. Y reconoce que la experiencia le gustó tanto que desea seguir participando en otros concursos de belleza.

Además, esta policía y reina asegura que este año ha sido muy bueno para ella, pues además de ganar una corona, también cumplió la meta de sacar el bachillerato de secundaria.

“Esto (ganar el concurso) ha hecho que tenga pensamientos grandes a futuro. El otro año quiero entrar a la universidad, si Dios me lo permite, esto porque a principios de este 2022 gané mi bachillerato. También compré un terreno y estoy en proceso de un bono de vivienda, que creo que es el sueño más grande de todos en la vida”, expresó con alegría.

Eso sí, reconoce que inició en el concurso desde cero porque tuvo que aprender de pasarela, poses para fotografías y hasta para tener paciencia a la hora de actuar y responder, además ganó más seguridad en sí misma

La coronación fue el pasado 20 de agosto. Foto: Cortesía Fernanda Guevara para LT

Guevara también es una persona de gran corazón ya que, antes de que llegara la pandemia, era una de las colachitas de la Fuerza Pública, que en Navidad llevan alegría a niños de escasos recursos. Cuenta que con gusto lo volvería a hacer solo por ver la ilusión en los más inocentes.

“Desde que llegó la pandemia no volvimos, fuimos a muchos lugares, era interactuar con los niños, con actividades lindísimas, si me dicen que regrese con todo gusto lo haría”, expresó.

Esta bella uniformada es una todoterreno, porque también ha trabajado como motorizada policial y maneja patrullas, o sea, no le pone ningún ‘pero’ al trabajo, trata de cumplirlo con mucha responsabilidad.

La oficial ayudó en varias ocasiones como colachita en fiestas con niños de escasos recursos y espera volver a hacerlo. (GRACIELA SOLIS)

Desde los 15 años soñó con ser Policía

Siendo una adolescente, Guevara conoció a una persona que le despertó la chispa de querer convertirse en uniformada.

“Esta profesión nació por un sueño, porque prácticamente fue cuando tenía 15 años. Yo vivía en San Ramón, de Alajuela, y allí vi a una mujer oficial, ella fue mi inspiración y dije que quería ser policía. Una vez que me recluté, pude ingresar al Ministerio de Seguridad Pública”, contó.

La policía dice que tuvo que aprender de pasarela al entrar al concurso. Foto: Cortesía Fernanda Guevara para LT

Ya siendo policía se inspiró en otras compañeras que también son muy bellas, tanto por dentro como por fuera.

“Yo siempre he sido muy coqueta, me gusta arreglarme, verme bien. Con el certamen vi una oportunidad, luego de que una compañera me inspirara a hacerlo, ya que ella es policía y reina de un certamen, se llama Priscilla. Lo pensé mucho porque son dos mundos diferentes, porque al ser policía una debe ser fuerte, ruda, en cambio el ser reina de belleza es un tema de más delicadeza y sencillez”, comentó la policía que desea que otras compañeras también se inspiren en ella para seguir cumpliendo sus sueños.