Policía que murió en tragedia en río Térraba presintió que algo malo iba a pasar

Jordy Cerdas tenía cinco años de trabajar para la Fuerza Pública.

Jordy Cerdas Jiménez, uno de los tres oficiales de la Fuerza Pública que perdieron la vida en el accidente ocurrido en el río Térraba, en Cajón de Boruca, presintió que algo malo iba a pasar minutos antes de que ocurriera la tragedia.

Así lo contó a La Teja Melany Zúñiga, esposa de Jordy, quien dijo que su amado, de 28 años, le comentó que tenía un extraño presentimiento cuando se dirigía hacia ese lugar la noche del pasado lunes 24 de octubre.

“Yo digo que él presentía algo, porque me escribió y me puso ‘amor, vieras que voy aquí, a donde está ese carro que se fue al río. El camino está muy feo y tengo miedo’, yo lo que le dije es que se cuidara mucho y él me dijo que Diosito siempre lo cuidaba”, contó Zúñiga.

Junto a Jordy, también perdió la vida su compañero César Navarro Vidal, de 45 años, ellos dos fueron arrollados por el carro que era conducido por Johnny Rojas Hernández, un policía que perdió el control del vehículo en una curva y también falleció en el río.

Cerdas y Navarro habían sido enviados a ese lugar para evitar que varias personas se metieran al río Térraba a buscar a dos hombres que estaban desaparecidos tras caer con su carro a ese río la noche del domingo.

“La teoría que se maneja es que cuando él y su compañero llegaron vieron que no había ningún peligro, entonces se quitaron los chalecos y se bajaron de la unidad. Al parecer, ellos se acercaron a donde era que había caído el carro, desgraciadamente fue cuando el otro carro los arrolló”, contó Melany.

Zúñiga dijo que ella también tuvo un mal presentimiento al ver que su esposo no le contestó el mensaje de buenas noches que le había enviado y a las 11:00 p.m. fue que se enteró de la tragedia.

“Lo peor era la teoría que se manejaba de que había sido por un disparo en la cabeza, eso era lo más doloroso, porque uno pensaba quién podía haberle hecho un daño así. Ya cuando se dio a conocer la verdad fue una carga menos de la carga tan grande que tenía encima”.

Familiares y seres queridos de Jordy le dieron el último adiós este jueves en el camposanto de Pavones, en Pérez Zeledón.