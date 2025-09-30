Policía revela el terrible motivo detrás de violenta riña en conocido centro comercial

Los hechos ocurrieron dentro de Multicentro en Desamparados. Foto Facebook. (Facebook/Los hechos ocurrieron dentro de Multicentro en Desamparados. Foto Facebook.)

La Fuerza Pública reveló cuál sería el verdadero motivo detrás de la violenta riña ocurrida la tarde de este lunes dentro de un conocido centro comercial en San José.

Inicialmente, la Cruz Roja informó que, en apariencia, se trataba de un pleito entre 50 estudiantes; sin embargo, la Fuerza Pública reveló otra versión muy diferente.

Marlon Cubillo, director general de la Fuerza Pública, explicó a La Teja que más bien se trataba de dos muchachos, de 15 y 16 años, que habrían atacado a un joven y a su madre.

“Dos menores de edad arremetieron contra una señora y el hijo; al parecer, usaron un arma blanca para causarles heridas superficiales. La unidad que se encontraba en el sector a esa hora reaccionó de inmediato y logró la detención de los dos supuestos agresores”, dijo Cubillo.

Trascendió que el muchacho herido presentaba una lesión en su mano, mientras que su mamá fue herida en la espalda. Ambos recibieron atención médica por parte del personal de Emergencias Médicas.

De acuerdo con información facilitada a este medio, al parecer, la mujer herida sería la orientadora de un colegio ubicado en esa zona, al que, anteriormente, asistían los dos sospechosos.

Al parecer, la mujer y su hijo ya habían tenido problemas con los jóvenes sospechosos, y este lunes, en apariencia, se encontraron por casualidad en el centro comercial, por lo que los sospechosos habrían decidido atacarlos.

Los dos jóvenes serán presentados por la Fuerza Pública ante el Ministerio Público.