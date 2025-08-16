Policía termina herido cuando custodiaba a un sobreviviente de la balacera en Santa Ana

Oficiales de la Fuerza Pública que viajaban en la patrulla y custodiaban una ambulancia con uno de los heridos de la balacera en Pozos de Santa Ana, fueron chocados.

Uno de los oficiales resultó con serios golpes. Esta situación ocurrió en el centro de San José, cuando se dirigían de emergencia para el hospital Calderón Guardia.

Otro equipo de la Cruz Roja atendió a los uniformados y llevó al herido al hospital del Trauma, del INS. La ambulancia siguió con el baleado hacia el centro médico.

El tiroteo ocurrió en la exclusiva zona de la radial de Lindora; en el que hay muchos comercios.

La balacera sucedió en Howard’s Cantina, dentro del negocio murieron dos personas y al frente del local otro individuo.

Además, dos sobrevivieron, pero quedaron en condición delicada.

La Cruz Roja confirmó que la alerta la recibieron a las 6:16 p. m. de este viernes 15 de agosto, el día de la Madre en Costa Rica.

Las identidades de las víctimas no han trascendido, tampoco los detalles de cómo ocurrió este este violento hecho; al parecer los pistoleros viajaban en motocicleta.

Hasta este 13 de agosto, se registraban 182 homicidios en San José, las autoridades del OIJ temen que el 2025 cierre con 900 asesinatos.

