Policía tico superó burlas de compañeros y escribió libro que es de los más vendidos en Amazon

Henry Esquivel superó burlas de compañeros y conocidos para convertirse en un exitoso escritor. Foto Li Alfaro Fotografía.

Henry Esquivel Monge, un oficial de la Fuerza Pública, es el mejor ejemplo de que con pasión y perseverancia se pueden lograr grandes cosas, pues esa fue la fórmula que le permitió escribir un libro que actualmente es uno de los más vendidos en la plataforma de Amazon.

Se trata de la novela de ficción titulada “Luna Negra”, a la cual le fue otorgada el sello de Best Seller, debido a que es uno de los libros más vendidos en esa categoría en los últimos ocho meses.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para el uniformado, pues para alcanzar esa importante meta tuvo que sobreponerse a comentarios y burlas de personas que no lo creían capaz de convertirse en un gran escritor.

“No puedo decir que todo ha sido color de rosa, porque sufrí el bullying de algunos compañeros que no creían en mí. Gracias a Dios, mi familia siempre me ha apoyado mucho, pero también he topado con amigos y demás personas que hacen burlas de que uno lo está intentando en un campo diferente”, le contó Esquivel a La Teja.

“Con esfuerzo y sacrificio todo se puede lograr”. — Henry Esquivel, policía y escritor.

Un apasionado de los libros

Esquivel, quien tiene 23 años de formar parte de la Fuerza Pública, ha sido un apasionado de los libros desde que era un chiquillo, él recuerda que ese amor por la lectura se lo inculcaron sus abuelos.

Sin embargo, su pasión por la escritura inició muchos años después, cuando en medio de una difícil situación encontró resguardo en la pluma y el papel.

La novela Luna Negra ya cuenta con el sello de Best Seller de Amazon. Foto cortesía Henry Esquivel.

“Podría decir que mi amor por la escritura inició como en el 2017, empecé más que todo por una situación de necesidad, porque yo estaba en Programas Preventivos y me enviaron a cuidar el puesto de Nueva Cinchona, entonces estuve como siete meses solo y entré en una cierta depresión, porque yo quería dar más de mí.

“A raíz de esa necesidad nació la idea de escribir algo, para que las comunidades tuvieran una herramienta para trabajar lo que es la seguridad comunitaria, así fue como salió mi primer libro: “Luz entre brumas”, recordó.

Dicha publicación recibió gran acogida internacional e incluso lo llevó a ser galardonado con una medalla de honor por el Ministerio de Seguridad Pública, pero no tuvo tanto recibimiento por parte de las editoriales nacionales.

Sin embargo, cuando se cierra una puerta se abre otra, y así fue como el uniformado contactó a la editorial de Amazon, la cual le ayudó a publicar ese libro y le dio el impuso que necesitaba para su siguiente obra: Luna Negra.

Historia que atrapa

Según contó el Ministerio de Seguridad Pública, el año pasado Esquivel fue uno de los nominados al Premio Nacional de Cultura Magón.

A partir de un reportaje que leyó sobre las lunas negras fue que tomó la decisión de crear una historia de ficción dirigida a los jóvenes.

“Luna es una niña a la que dejaron en la puerta de un orfanato llamado San Lorenzo, con una extraña nota, y que al paso del tiempo va desarrollando unos poderes mentales que la hacen diferente y eso hace sospechar a todos de que se trata de brujería.

El uniformado va a ferias para dar a conocer sus trabajos. Foto cortesía Henry Esquivel.

“Luego de buscar miles de soluciones, ella conoce a un reverendo que la ayuda y la libera de sus temores. Esta novela es corta y en ella se trata de tocar un tema que siempre nos ha sobrecogido: la lucha entre el bien y el mal”, explicó.

El oficial señaló que el mensaje de su escrito, que fue publicado en octubre del 2021, está enfocado en decirle a los jóvenes que no importa de dónde vengan o las circunstancias que estén atravesando, pues ellos son capaces de escribir su propio destino.

En cuanto al reconocimiento como Best Seller en Amazon, Esquivel contó que se lo hicieron llegar el pasado 20 agosto, un día antes de su cumpleaños. “Para mí fue un hermoso regalo”, aseguró.

El uniformado dijo sentirse muy orgulloso pues, gracias a esa editorial, su libro está disponible en más de 70 países.

“Ahora estamos luchando con lo que es la difusión, porque el libro es digital, pero las personas lo quieren tener en físico y hay que hablar con las librerías y demás para ver cómo nos va. Espero un día poder publicar con alguna editorial nacional, sería todo un honor”.

Si usted desea adquirir la novela “Luna Negra” puede hacerlo por medio de la plataforma de Amazon o en la librería El Estudiante Pital, en San Carlos. También puede contactar a Henry al teléfono 6420-5360.

Ni en su mejor sueño

Esquivel ya ha publicado cuatro libros, pero sueña con que sean muchos más. Foto: Cortesía Li Alfaro Fotografía.

Esquivel dijo la pasión que siente por escribir libros aumenta cada día, por eso no le importa desvelarse y hacerlo durante las madrugas, pues también saca tiempo para compartir con su familia.

Es así como con mucho esfuerzo y sacrificio logró lanzar dos libros más tras su exitosa publicación, uno de estos es “Tierra de Valientes”, una novela histórica declarada de interés cantonal por la Municipalidad de San Carlos, por su veracidad con la historia y la conservación en la forma de hablar de nuestros abuelos.

Su otro libro, el más reciente, es “Mi abuelo Toño”, cuenta la historia de los fundadores de Santa Rosa de Pocosol, en la zona norte.

El oficial dijo que ni en sus mejores sueños se imaginó que un día cientos de personas iban a leer uno de sus libros, por eso le gusta motivar a otros a que persigan sus sueños.

“No importa llegar a cinco, cien o mil personas, lo importante es transmitir un mensaje importante y dejar un legado”.