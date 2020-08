“Toda mi vida he hecho deporte, trato de comer lo mejor posible, soy sano y no padezco de ninguna enfermedad, tampoco tomo pastillas, confiaba en que mi condición física me iba ayudar, me alimentaba de esas ideas positivas y superación porque esta es una enfermedad en la que mentalmente hay que ser fuertes, porque si uno se desespera, pierde el partido”, dijo.