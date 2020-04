“Casi no podíamos hablarnos, ella lloraba y agradecía, yo tenía un nudo en la garganta y solamente tenía ganas de abrazarlos, pero no podía por el COVID-19. Me despedí de ellos con el corazón hinchado de alegría, agradeciendo a Dios por esta bella profesión que me permite conocer muchas personas y por tener ahora nuevos amigos”, dijo Arias.