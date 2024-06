Policías de Tránsito se manifiestan frente al MOPT y piden la renuncia de tres jefes

Varios Policías de Tránsito decidieron manifestar su disconformidad frente a las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), en San José, para denunciar las carencias con las que trabajan.

Además, pidieron la cabeza de tres jefes de esta Policía.

Policías de Tránsito se manifiestan frente al MOPT en San José. Foto: John Durán

Henry Carvajal es uno de los Policías de Tránsito que llegó a protestar. Él asegura que tiene más de 25 años de laborar para esta institución y que nunca se había sentido tan mal trabajando con unidades (patrullas) malas.

“Es una situación caótica la que tenemos en la Policía de Tránsito, no tenemos uniformes, hay compañeros con huecos en los zapatos, nos mandaron a pararnos 24 horas en la rotonda Juan Pablo II en La Uruca, habiendo un accidente en la entrada del hospital México, no me dejaban moverme para ir a atenderlo”, manifestó Carvajal.

Agregó que piden la renuncia del director de la Policía, Osvaldo Miranda; el vicedirector Martín Sánchez y el delegado de San José, Marvin Ovares, porque no entienden su manera de trabajar.

“Pedimos que los destituyan y que nos ayuden, porque la Policía de Tránsito está muy mal”, dijo.

También reclaman que deben trabajar en parejas por si pasa alguna situación en carretera, pero los tienen breteando solos, por lo que arriesgan sus vidas.

Afirman que los principales afectados son los costarricenses que necesitan de los tráficos.

