Por crimen de joven inocente allanan vivienda

Clisman Bravo fue la víctima inocente de la balacera.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Siquirres realizan varios allanamientos en esa localidad limonense para capturar a un hombre sospechosos de matar a un joven inocente y a otro hombre.

Los operativos se realizan en La Perlita, desde las 6 de la mañana.

El objetivo de los investigadores es dar con el cuarto sospechoso, pues tres hombres de apellidos Zárate, Herrera y Valderramos ya se encuentran detenidos desde la noche del doble homicidio, cuando los investigadores tomaron ese cantón. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que entre los tres suman 58 reportes policiales por delitos como portación ilegal de arma permitida, robo agravado y posesión de drogas.

El crimen ocurrió el 25 de abril pasado, a las 6:46 p.m., en el barrio San Rafael de Siquirres, específicamente en las inmediaciones del bar La Petrolera.

Los fallecidos fueron identificados como Clisman Bravo Martínez, de 25 años, y Luis Guillermo Williams Arroyo, de 33 años, quien, al parecer, era el objetivo de los dos gatilleros que desataron el tiroteo.

Clisman quedó en medio de la balacera y los tiros apagaron su vida.

LEA MÁS: Hombre muere al recibir 7 balazos en la cara y la espalda

Su mamá, Marlene Martínez, contó que su hijo ese día salió a comprarle alimento a sus mascotas, unos cuilos.

“Mi chiquito andaba comprando la comida para sus cuilos, él iba a la verdulería que queda ahí abajo, compraba una bolsa de chiles dulces y otra de lechuga, eso es lo que les daba. Él iba a bajar en su bicicleta, pero en ese momento su hermano se la había llevado, entonces se tuvo que ir a pie”, recordó.

Quince minutos después de que Clisman salió de su casa, doña Marlene recibió la llamada que cambió para siempre su vida.

“Al ratito de que se fue, me llamó una sobrina y me preguntó que dónde estaba él, le dije que salió a comprar la comida de los cuilos, entonces ella me dijo que lo llamara, porque acababa de ocurrir una balacera y que al parecer lo habían pegado”, contó la señora.

Clisman era muy querido en su comunidad pues él formaba parte de la pastoral juvenil de Siquirres.