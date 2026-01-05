Por deuda de ₡100 mil banda “gota a gota” esclavizó cuatro años a jovencita

Una deuda de apenas ₡100 mil por un préstamo “gota a gota” desencadenó un grave caso de trata de personas y explotación en el que una joven, pasó cuatro años en manos de la banda de los “Los Sobrinos” siendo víctima de esclavitud.

Según confirmó el director a.i. del OIJ, Michael Soto, a Noticias Repretel, la estructura criminal se llevó a la muchacha como forma de pago de esa obligación.

Por los intereses, el préstamos subió a 7 millones de colones.

Allanamientos por secuestro en Tibás y Goicoechea (oij/cortesía)

La joven, que tenía 15 años cuando comenzaron los hechos, habría permanecido cuatro años privada de libertad por la banda conocida como “Los Sobrinos”, dedicada a la venta de drogas y extorsiones.

Durante ese tiempo, la menor fue explotada laboralmente, obligada a trabajar y vender droga, recibiendo únicamente alimentación, sin salario, ni posibilidad de salir. Las autoridades investigan si fue víctima de delitos sexuales

El expediente contra la banda también se vincula a la banda con el secuestro de un menor ocurrido en diciembre pasado en Cartago.

" El jueves 18 de diciembre de 2025, a eso de las 5:40 p.m., en el centro de Cartago, cuando al parecer, miembros del grupo criminal al que se le está allanando este lunes, interceptaron a varias personas en el centro de Cartago, siendo que, en apariencia, se llevaron privado de libertad a un menor de 13 años a bordo de una motocicleta y posteriormente, lo ingresaron en un vehículo, hasta llevárselo a una casa en Tibás (Bajo Piuses), lugar de donde el menor logró huir y pedir ayuda a una unidad de la Policía Administrativa que estaba por la zona", dijo el OIJ en un comunicado.

Al parecer, el secuestro del niño se dio por una deuda de una familiar también gota a gota.

Este martes, agentes del OIJ realizan tres allanamientos en Guadalupe y Tibás con el objetivo de detener a cinco personas relacionadas con la organización criminal.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales en el sitio.

Noticia en desarrollo