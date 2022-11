Por día, 10 personas denuncian ser víctimas de asalto en San José

En el distrito Merced se dan muchos asaltos. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Las estadísticas del Poder Judicial revelan que este año -en promedio- 10 personas al día denuncian ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que fueron víctimas de asalto en San José.

En los 327 días de este año, el OIJ ha recibido 3560 denuncias lo que equivale a 10,8 personas que a diario hacen fila para solicitar que se investigue el “atraco”.

Lo que es preocupante es que cada trimestre la cantidad de casos va en aumento, y los delitos ocurren con más frecuencia los viernes, sábados y domingo.

En los distritos de Merced y Hospital es donde más incidencia se reporta.

“El mes pasado a mi me robaron mi celular, me asaltaron. Yo iba de madrugada para el trabajo, creo que eran las 4:00 de la mañana y por la CCSS me pasaron a la par dos hombres, y cuando me percaté venían detrás mío. ¿A esas horas dónde se mete uno a pedir ayuda? Yo traté de agilizar el paso para subirme a un bus, pero ellos también le pusieron. Yo ando armado porque trabajo en seguridad, pero ni tiempo de sacar el arma me dio, además que uno no sabe lo que ellos traen”, contó José Luis Acuña, afectado.

Acuña asegura que en dos toques uno de los sospechosos le hizo un candado chino, mientras que el otro lo “bolseó” y le sacaron el celular y la billetera.

“Se me llevaron esas cosas y el bulto con la tacita del almuerzo. La pistola yo la andaba en la sueta por dentro, pero como es una jacket gruesa no se dieron cuenta de que la andaba. Pensé en sacarla pero había varias personas cerca que no hicieron nada, pero para evitar una desgracia... Me tocó llamar a mi esposa para que me pagara el taxi”, dijo el vecino de Desamparados.

Acuña cuenta que desde ese día decidió comprarse un “gajo” de celular, y anda un gas pimienta, pero que le ha tocado -por lo menos en este año- ver cómo asaltan a otras dos personas.

“En la noche San José está muy solo, y en algunas partes bastante oscuro. A los que no tenemos carro nos toca atravesar la ciudad a cualquier hora, el día que me asaltaron yo deseaba ver un policía. Y espérese, porque ahorita en diciembre esto se va a poner peor, yo me vengo con los pases tallados, y la cédula me la meto en el pantalón, si se llevan la billetera me ahorro ese trámite”, dijo.

La Policía y el OIJ ha hecho llamados a la prevención en los últimos días, pues el aguinaldo se pagará pronto y el flujo de dinero en las calles atrae al hampa.

Le consultamos a Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, sobre la situación y asegura que la prevención es clave para bajar las estadísticas.

Solano asegura que al comparar las estadísticas recientes con el año 2021 asustan, sin embargo, reconoce que hay un sesgo porque durante la pandemia hubo una notoria disminución.

“Hay un flujo permanente de personas que acuden a diario al OIJ a ventilar los delitos de los que son víctimas. Lo ideal sería que no haya más y que no tengamos fila para denunciar. El volumen de delitos tiende a crecer en diciembre por razones conocidas, entre ellas personas con más dinero, que es una de las principales”, dijo.

Solano asegura que ahora se enfrentan a una nueva situación pues antes le decían a las personas que no anduvieran en San José con dinero en efectivo, pero ahora el delito que crece son las estafas informáticas, por lo que no se trata solo de cuidar los billetes sino también las tarjetas.

“No hay que darle información a nadie de sus cuentas o claves, en la calle nadie le va a regalar nada, no responda mensajes de texto ni de WhatsApp ni llamadas sospechosas y claro, no ande dinero, queremos evitar que los asaltos sigan en aumento, pero es un trabajo de todos”, dijo Solano.

El jefe de la Policía Municipal aseguró que 550 policías a su cargo cuidarán San José y esperan contar con 25 más que están por terminar el curso policial, además en estás fechas no tienen vacaciones y les amplían los horarios. Otras 250 personas también trabajan con ese cuerpo policial y les dan apoyo en revisión de cámaras y otras labores más administrativas.

La Policía no solo velará por evitar los asaltos sino también por problemas con carros mal estacionados y peleas en las calles, pues la gente -al enfrentarse a las presas- se pelea por todo.