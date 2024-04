Por esta razón, familia de joven madre desaparecida guarda la esperanza de que esté viva

“La fe es lo último que se pierde”, así lo manifestó Herania Granados, tía de Kimberly Araya Granados quien este jueves cumple una semana de estar desaparecida.

Doña Herania afirmó que han pegado volantes y han compartido en redes sociales la fotografía de Kimberly esperando tener respuestas.

Tienen la confianza que ella esté con vida y le ruegan que sí está en algún lado que se comunique con la familia porque están desesperados por saber de ella, manifiestan esto porque no saben si quizás estaba enfrentando alguna situación que no le contó a la familia para no preocuparlos.

“Hemos compartido en grupos, con la familia, pienso que más que esto es suficiente, más lo que ha salido en las noticias, es bastante, creo yo. Si ella está en algún lado, si está con alguien tarde o temprano le llega que la estamos buscando, que sus hijos la están esperando, el OIJ nos dijo que están 24 horas con eso”, manifestó doña Herania.

Kimberly Araya Granados, de 33 años, fue vista por última vez el jueves 18 de abril del 2024. Foto: Tomada de redes sociales

Agregó que Kimberly siempre ha estado pendiente de sus hijos de 11, 10 y 3 años, por lo que solo ruegan para que ella pronto regrese con su familia.

“Nos parece extraño por los hijitos de ella, la mamá guarda la esperanza que esté por ahí con vida, esperamos que esa intuición como madre no le falle”, dijo la tía de Kimberly, doña Herania.

Kimberly, de 33 años, fue vista por última vez la noche del jueves 18 de abril anterior, luego de cumplir con su jornada de trabajo en Alajuela, salir del trabajo con su jefa y luego quedarse en el parque de Los Ángeles de Heredia donde supuestamente esperó un servicio de plataformas para que la llevara a su casa en San Luis de Santo Domingo de Heredia.