Por guaro, cada 3.5 horas un conductor es llevado ante la Fiscalía

La Policía de Tránsito ha realizado 14.115 pruebas de alcohol. Foto: MOPT.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) dio a conocer este miércoles que cada 3,5 horas un conductor es llevado ante la Fiscalía por manejar bajo los efectos del alcohol.

Esa es la cifra que se ha dado desde enero hasta octubre de este año, 2064 casos han sido llevados al Poder Judicial por ese delito.

Entre los datos que arrojó el MOPT están que 15 de cada 100 pruebas de alcohol salen positivas y con niveles altos.

“Se han realizado 14.115 pruebas este año, un promedio de una cada 30 minutos. Otros 265 conductores fueron multados con ¢334.000 y acumularon 6 puntos en la licencia”, indicaron.

Además 289 personas dieron positivo, pero con niveles bajitos por lo que no fueron sancionados.

Felipe Venegas Vargas, jefe de Operaciones Policiales, indicó que otros conductores también fueron multados y sancionados por otros parámetros de alcohol.

Esas personas tendrán que realizar un curso de reeducación vial, y ganarlo con al menos un 70, para poder renovar su licencia. Si son conductores novatos, tienen que realizar el curso y ganarlo, no podrán conducir legalmente por un año.

“Lo venimos diciendo constantemente, estamos a las puertas de un escenario inédito, en el que confluirán las típicas festividades navideñas y de fin de año, pero se sumará el Mundial de Catar con la participación de Costa Rica, eso aumenta los riesgos, en especial de consumo de licor, y tras la pandemia, tenemos el primer año 100% libre de restricciones, que se ve reflejado en la vuelta de actividades que estuvieron suspendidas, como el Festival de la Luz y otros eventos que propician aglomeraciones, salidas nocturnas, cansancio al volante, abuso de la velocidad y ni hablar del licor al volante; por eso queremos seguir llamando a la cordura, celebremos sin pensar que el mundo se acabará el 31 de diciembre de 2022″, resaltó el funcionario.

La Policía de Tránsito realizará 428 operativos desde el 11 de noviembre hasta el 8 de enero.

Ahora que se vienen las fiestas es mejor que sepa a qué se expone. Aquí le detallamos: la multa de ¢333.973,30 y los 6 puntos en la licencia es para conductores particulares bajo los efectos del alcohol, entre 0,50 y 0,75 gramos (prueba de espiración de aire) o entre 0,25 y 0,38 miligramos (prueba de sangre). Además conductores profesionales y novatos bajo los efectos del alcohol, entre 0,20 y 0,50 gramos o entre 0,10 y 0,25 miligramos y a quienes se nieguen a realizar la prueba de espiración de aire.

Superar los 0,75 gramos o 0,38 mlg. en caso de conductores particulares o superar los 0,50 gramos o los 0,25 mlg. en caso de conductores profesionales y novatos implica sanción penal.

Además dar positivo en la prueba con menos de 0,50 gramos o 0,25 mlg. en caso de conductor particular o dar positivo, pero no superar los 0,20 gramos o los 0,10 mlg. en caso de conductores profesionales y novatos, no implica sanción penal ni administrativa.