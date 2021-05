“El día de ayer sábado en donde me levantaron infracciones de tránsito y me bajaron las placas de mi vehículo particular, es probable que, como en algunas ocasiones, haya cometido un error, por ello quisiera a las personas que se hayan sentido ofendidas con mi actuación un sincera disculpa, nunca ha sido para nada mi intención perjudicarles y mucho menos que se utilice mi nombre y mi ejemplo para que se siga menoscabando y tildando de forma negativa a nuestro pueblo puntarenense”, escribió Madriz.