¿Por qué hace tanto calor? esta es la razón detrás de las altas temperaturas

El calor este sábado es insoportable, en algunos lugares la temperatura ronda desde los 20 hasta los 35 grados.

El calor es terrible, mejor protéjase del sol este sábado. (Rafael Pacheco Granados)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado está muy caluroso porque el viento alisio es muy débil, lo que provoca que la sensación térmica sea muy alta.

“Me tuve que embarrar un montón de bloqueador porque me vine para la feria y sentía que me cocinaba, hace días no hacía tanto calor, la gente dice que es vísperas de Semana Santa pero que va todavía falta, es como para estar en el carro con el aire puesto todo el día, impresionante”, dijo Yorleny Martínez, vecina de San Rafael Abajo.

Así como doña Yorleny use el bloqueador solar estos días y si puede hasta la sombrilla, porque los rayos solares están altos.

“El debilitamiento del alisio facilitará el ingreso de la brisa del Pacífico por la tarde, lo que dejará algunos aguaceros aislados para las montañas del Pacífico Central y hacia el Pacífico Sur. Sectores al oeste y norte del Valle Central, así como los alrededores del Golfo y Península de Nicoya pueden presentar chubascos aislados e incluso tormenta localizada. El Caribe y Zona Norte continuarán sin lluvias significativas”, indicó el IMN.

Según los expertos, las temperaturas máximas en el Valle Central serán en San José, Heredia y Alajuela entre 29 y 30 grados. En Liberia en Guanacaste los 36 grados y en 34 grados en Golfito.

En el resto de lugares las temperaturas están altas pero no tantísimo.