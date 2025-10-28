Sucesos

Presentan tercera denuncia por violación contra Randall Zúñiga

Este martes se presentaron dos nuevas denuncias por violación contra el director del OIJ

Por Adrián Galeano Calvo y Alejandra Morales
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, rechazó los cargos que trascendieron este lunes, por presunta violación.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, rechazó los cargos que trascendieron este lunes, por presunta violación. (Foto: Captura de video/Foto: Captura de video)

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue denunciado por tercera vez por un supuesto caso de violación.

Así lo confirmó a La Teja una fuente muy cercana al caso, la cual indicó que la denuncia fue presentada la tarde de este martes en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en San José.

En apariencia, esta nueva denuncia sería por el presunto delito de violación y de un supuesto contagio de enfermedad venérea, pero esto no ha sido confirmado por el Ministerio Púbiico.

La tarde de este martes se presentó la segunda denuncia contra el director del OIJ, esta fue confirmada a la Teja por la respectiva Fiscalía.

“La Fiscalía Adjunta de Género informó que la causa se tramita en la Unidad de Género de Cartago, dentro del expediente 25-001138-1893-PE, por los presuntos delitos de violación contra una mujer y contagio venéreo.

“Por el momento esta es la única información adicional con que se cuenta, debido a que está en desarrollo el abordaje inicial del caso”, detalló la Fiscalía.

Esta denuncia fue recibida en el Tribunal Penal de Cartago.

En cuanto a la primera denuncia, esta salió a la luz la tarde del lunes, cuando el mismo jerarca dio a conocer la existencia de dicha denuncia y rechazó lo señalado en esta, además de indicar que está a las órdenes de las autoridades.

