Primer accidente acuático mortal del 2026 es demasiado desgarrador por la persona que falleció

Un accidente acuático ocurrido en San Mateo de Alajuela dejó como resultado el fallecimiento de una menor de edad de 12 años, según confirmó la Cruz Roja Costarricense, tras varios minutos de maniobras avanzadas de reanimación realizadas en el sitio.

Más de 25 minutos de reanimación sin éxito

Equipos de emergencia atendieron el accidente acuático en el río Machuca, San Mateo. Más de 25 minutos de reanimación sin éxito (Fines ilustrativos) (Fotografía: cortesía de Ecovilla San Mateo.)

De acuerdo con la información oficial, el personal de atención prehospitalaria brindó maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar por más de 25 minutos a la paciente, luego de ser rescatada tras el incidente ocurrido en el río Machuca.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, la menor de edad fue declarada sin signos vitales en el lugar.

Víctima fue identificada en el sitio

Aunque preliminarmente informaron que se trataba de un hombre de 30 años, confirmaron posteriormente que se trata de una menor de 12 años, información que fue verificada por el personal en el sitio antes de ser comunicada de forma oficial.

La Cruz Roja Costarricense expresó su profundo pesar por este desenlace, ocurrido durante las primeras horas del 1.º de enero.

Continúan otras atenciones acuáticas

La Cruz Roja confirmó el fallecimiento de una menor de 12 años. (Reiner Montero/Reiner Montero)

Mientras se atendía esta emergencia en San Mateo, los cuerpos de socorro continuaban trabajando en otros tres accidentes acuáticos reportados en diferentes puntos del país, los cuales se mantienen en desarrollo.

Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones en ríos y zonas acuáticas, especialmente durante el inicio del año, cuando aumenta la visitación a estos lugares.

El caso y el cuerpo quedaron a la espera de que lleguen agentes del Organismo de Investigación Judicial.

