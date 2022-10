Productos comestibles y electrodomésticos son los favoritos de los asaltantes de contenedores

Transportar mercadería de alto valor y de fácil venta hace que los contenedores sean un objetivo de asalto y robo para la mafia.

Son los preferidos por los grupos criminales para asaltar y robar los contenedores (archivo la teja)

Alex Chavarría es un chofer que ya pasó por esta mala experiencia y nos contó cómo vivió ese trago amargo.

15 robos al mes a contenedores

“Es un momento que uno no espera, yo manejaba por la ruta 32 adelante de mi trailer iba un carro a una velicidad muy baja y cuando me percaté ya estaba encañonado, no pude reaccionar me metieron al camarote y no supe nada más”.

Estos grupos organizados atacan de forma violenta y en promedio -por mes- se cometen unos 15 delitos, productos comestibles y electrodomésticos son el cargamento preferido de estos grupos criminales por la facilidad de vender la mercadería.

Entre los preferidos de los grupos criminales (Ministerio de Seguridad)

Para el criminólogo Gerardo Castaing “los electrodomésticos y los productos de consumo masivo son los de mayor incidencia por lo fácil de colocarlos en supermercados y tiendas”.

“Estos contenedores tienen un tipo de marchamo para salvaguardar la mercadería, hay dos modalidades donde se pueden llevar a cabo asaltos, en los puertos y en carretera”.

El Ministerio de Salud reportó un incidente con productos de consumo infantil, tras el robo de un contenedor que transportaba 25 mil unidades.

Limón y Caldera son los lugares con mayor incidencia de peligro, y en las madrugadas es donde actúan con mayor frecuencia.