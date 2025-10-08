Profesora tica y su familia mueren por ayudar a víctimas de accidente en Chile

La costarricense Karla Masís y su familia fallecieron en un accidente en Chile (cortesía/Cortesía)

Una profesora costarricense falleció junto a su esposo y su hija en un trágico accidente ocurrido la madrugada del domingo en Villa Alemana, en la región de Valparaíso, Chile.

La tica era Karla Masis, de 53 años y su esposo Miguel Zárate de 60, y además de la hija de ambos llamada Fabiola Zárate Masis.

Ellos regresaban de celebrar el cumpleaños 34 de la hija de la tica.

Según los medios de ese país, la tragedia ocurrió a las 3:15 a.m., a la altura del kilómetro 89 de la Ruta 60-CH (Troncal Sur), cuando un conductor en estado de ebriedad provocó una colisión múltiple que acabó con la vida de cuatro personas.

Según el fiscal Carlos Parra, el primer vehículo involucrado, perdió el control y chocó contra una barrera de contención. Poco después, otro automóvil se detuvo en el sitio para auxiliar a los ocupantes. Fue en ese momento cuando una camioneta roja conducida por un hombre bajo los efectos del alcohol, impactó violentamente ambos vehículos.

El fiscal explicó que: “el responsable colisionó primeramente al costado trasero izquierdo y posteriormente, impactó al vehículo menor que se había detenido, produciendo los fallecimientos de las personas que se encontraban tanto al interior del auto como de quienes habían bajado a prestar ayuda”.

Un amigo cercano de la familia, Patricio Roth, relató al medio 24 Horas que la tragedia ocurrió justo cuando la familia se detuvo para auxiliar a otros automovilistas.

“Pararon a ayudar a alguien; detrás de eso vino un tipo en una camioneta, no los vio y les pasó por encima. Ahí los perdimos”, lamentó.

El hijo menor del matrimonio, Diego, sobrevivió al accidente, ya que se encontraba en otro vehículo junto a otra familia amiga.

La alcoholemia al conductor le dio 0.98 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba respiratoria, fue detenido en el lugar.

La Fiscalía confirmó que enfrentará cargos por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, delito que podría acarrearle entre 3 y 10 años de prisión.

Trascendió que Karla tenía 30 años de vivir en ese país.