Pulpera que mató a supuesto asaltante pudo acabar con otros dos sospechosos pero algo la detuvo

Los otros supuestos asaltantes lograron darse a la fuga. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La dueña de una pulpería en San José que este jueves se defendió a balazos y mató a un supuesto asaltante, también pudo haber acabado con la vida de los otros dos sospechosos que se dieron a la fuga, pero no lo hizo debido a un importante motivo.

Así lo reveló un familiar de la mujer en exclusiva para La Teja, quien indicó que ella contaba con toda la preparación para usar su arma de fuego, tal y como lo demostró ese día.

“Los tres llegaron a asaltarla, pero ella no les disparó a los otros dos porque había gente en medio y ella sabía que podía lastimar a otras personas, si no esos dos hubieran quedado ahí tirados”, dijo el familiar, cuya identidad no revelaremos por un tema de seguridad.

“A ella no solo se le compró el arma para que la tuviera de adorno, se le preparó bastante en eso, gracias a Dios esa práctica sirvió para eso” — Familiar de la dueña de la pulpería.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves dentro de una pulpería ubicada en barrio Los Ángeles, en San José, lugar al que llegaron tres hombres con la presunta intención de asaltar el negocio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que la dueña de la pulpería, al enterarse de la situación, usó su arma de fuego, la cual cuenta con todos los papeles, para defenderse de los sujetos. Uno de los hombres murió en el local, tras recibir tres disparos.

“A como está el país hay que saber defenderse, si se tiene un negocio, uno tiene que saber defenderse y prepararse para defenderse, uno no puede estar atenido a las autoridades, porque no van a estar para uno en el momento que se van a necesitar, es una realidad”, dijo el allegado de la pulpera.

LEA MÁS: Familiar de pulpera que mató a supuesto asaltante: “Hizo lo que tenía que hacer, eran tres contra ella”

Disparó con precisión

El familiar de la dueña de la pulpería comenta que ella empezó a prepararse en el uso de armas de fuego desde hace aproximadamente dos años, pues cuando abrieron el negocio sabían que debían estar preparados para una situación como la de este jueves.

Además, destacó lo responsable que fue la mujer al momento de usar su arma, pues pese a la situación que enfrentaba, ella tuvo la capacidad analizar su entorno para evitar que personas inocentes resultaran heridas.

“No es solo armarse, es prepararse para usar un arma, ser responsable al momento de usarla, porque ella se pudo haber apeado a los otros dos que estaban ahí, porque en ese momento ella no sabía si los otros dos estaban armados o no”.

El hombre aseguró que si se hubiera tratado de un solo asaltante la mujer posiblemente solo lo habría encañonado, pero se trataba de una situación de tres contra uno, donde era su vida o la de los supuestos asaltantes.

“Es una situación dura, no fue nada fácil, la escena no fue nada fácil, pero lo bueno es que ella está viva”, agregó.

En cuanto al accionar de la pulpera, su familiar sostiene que ella lo hizo bajo el principio de la legítima defensa, por lo que espera que las autoridades también lo vean de esa forma.

“Desgraciadamente, a como están las leyes de este país ahora nos toca hacer una inversión grande para contratar un abogado para defenderla a ella por todo el proceso que lleva esto”.