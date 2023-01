¡Qué alegría! Apareció sana y salva tica que buscaban en Estados Unidos

La costarricense Grace Patricia Fernández Rivera fue hallada sana y salva este viernes en Estados Unidos.

Así lo confirmó su hermano, el cantante Charlie Rivera a La Teja.

Grace estuvo desaparecida prácticamente tres días cuando de manera misteriosa salió de su casa en Mante Drive, en el área de Buenaventura Lakes, la madrugada del martes 24 de enero anterior, así quedó grabado en una cámara de seguridad de la vivienda.

“Lo que nos han dicho es que está muy débil, un poquito nerviosa y desconcertada, pero que está en buenas condiciones, no ha sufrido ningún accidente, tampoco ningún daño.

“Creo que ahorita la trasladan a la casa, pero no he podido tener contacto con mi familia allá (USA). A mí me llamó mi hermana que vive acá y me dijo: ‘Patri ya apareció', bueno es una locura, estamos esperando que nos digan qué fue lo que pasó”, señaló el artista, quien no podía ocultar su felicidad y agradecimiento de saber que su pariente está con la familia.

Grace Patricia Fernández Rivera ya está junto a su familia.

Tica que vive Estados Unidos desapareció misteriosamente tras salir de su casa en la madrugada

Al parecer a doña Grace la encontraron en un parque. Las razones de por qué se fue de su casa sin ninguna pertenencia aún no tiene respuesta, pero para esta familia lo más importante es que ella está bien de salud.

Doña Grace es oriunda de San José y desde hace más de 30 años vive en Estados Unidos con su familia. Es mamá de cuatro muchachos.