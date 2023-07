¡Qué pecadito! Le robaron al payasito Koki la minibici con que hace sus shows

Así se robaron la bicicletita del payasito Koki

El payasito Koki está muy triste porque un amigo de lo ajeno le robó la minibici con la que hace sus shows y deleita a los niños cartagineses y de otros lugares del país.

Koki, cuyo nombre real es Jorge Enrique Barboza, nos contó que el domingo estaba almorzando en un restaurante en Cartago ubicado a 50 metros al sur y 25 metros al oeste de la estación de Bomberos, y que su pequeña bici verde estaba estacionada afuera, frente a la puerta principal del restaurante.

Payaso Koki (Payaso Kok)

Él nos comentó que en Cartago la gente, sobre todo los niños, cuando ve la pequeña bici ya sabe que Koki, el pato Donald, Mickey, Minnie o el Minnion andan cerca.

En un video de seguridad que le facilitaron al payasito y que también fue facilitado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuando Koki se presentó a poner la denuncia por robo, se ve a un señor que va en bici, y al ver esa miniatura se detiene, la agarra y se la lleva alzada a toda velocidad.

“Yo me estaba despidiendo de los dueños del local y de unos clientes cuando llegó una pareja, pensé que era que se iban a tomar una foto y les digo ya voy y un minuto después me preguntan: ¿la bici que estaba ahí es suya?, y les digo sí, y me dice: se la llevó un señor en bicicleta, yo me pegué una carrera, pero no lo pude alcanzar”, dijo Koki todo agüevado.

Payaso Koki (Payaso Kok)

Lo más triste para este payasito que tiene ocho años dedicarse a este oficio es que la bici no le va a servir de nada al señor que se la llevó porque para manejarla hay que ser muy “gato”, practicar mucho, dedicar horas de práctica y ser muy perseverante.

“La bici la tengo desde hace ocho años, cuestan casi 100 mil colones, las llantitas están nuevas y valen cada una casi 80 mil, son de poliuretano muy resistentes y buenas, unas personas de gran corazón me habían ayudado para comprarlas, la bici tiene un tarrito donde la gente me da una propina por las fotos y ahora me quedé sin la bici. El primero de agosto iba a salir desde San José en la bici con un personaje para llegar hasta la basílica, ahora no voy a poder, estoy muy triste”, dijo Koki.

Este payasito es un pulseador, cuando no tiene contratos fijos, se va en la bici por todo Cartago vestido con algunos de los disfraces sobre la minibici y la gente siempre tiene que ver con él, porque no saben cómo hace para andar en esa “ternurita” sobre dos ruedas.

Payaso Koki (Payaso Kok)

“La bicicletita era admirada por muchos, cuando la compré fue con demasiado esfuerzo, yo trabajo porque esto es el sustento de mi hija de siete años, le quitaron la cuchara de la boca a mi hija con este robo. El trabajo me da para pagar alquiler, recibos y comidita, mis otras hijas están más grande y cuando me va bien hasta alcanza para un chineíto para mi nieta, pero ahora me dejaron feo para movilizarme”, dijo.

Koki les ha pedido a todas sus amistades y hasta desconocidos que compartan el video y las fotos de la bici porque tiene la fe de encontrarla y compartir juntos un montón de presentaciones más.

Él pide a quien sepa algo o reconozca al sospechoso de llevársela que se comunique con el OIJ al 800-8000645.