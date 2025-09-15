Querido joven falleció en trágico accidente en Puntarenas

Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de un joven este lunes en Puntarenas.

Rusvin Madrigal falleció en un accidente en Puntarenas (Faceboo/Cortesía)

El accidente ocurrió en de Juanilama de Esparza, cerca del restaurante 3J.

El fallecido, quien fue identificado como Rusvin Madrigal Muñoz, de 37 años, viajaba en su motocicleta cuando chocó contra un vehículo liviano.

Según el reporte de la Cruz Roja, al llegar la unidad básica al sitio, el hombre ya no presentaba signos de vida debido a las lesiones que sufrió.

El paso por la ruta se mantiene cerrado mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo.

Madrigal, quien laboraba en una venta de comidas en el centro de Esparza, era muy querido en la comunidad, donde la noticia de su fallecimiento ha causado profunda consternación.

Las causas del accidente se encuentran en investigación.