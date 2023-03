¿Quién es? OIJ trata de identificar a hombre atropellado en Cartago

El cuerpo fue llevado a la morgue. (Mayela López)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trata de identificar al hombre que murió atropellado la madrugada de este domingo 13 de marzo en Cartago.

El suceso se dio a las 3:34 a.m., en el sector de La Lima, 300 metros al este del mall Paseo Metrópoli, sobre la autopista Florencio del Castillo.

En datos compartidos por el departamento de monitoreo de la Cruz Roja, se informó que despacharon a una unidad al sitio, donde divisaron a un hombre a un lado de la carretera y lo declararon fallecido en el lugar.

El accidente provocó bastantes presas durante la mañana.

Las autoridades judiciales indicaron la tarde de este lunes que, al parecer, el hombre trató de cruzar la calle y un camión lo atropelló y se dio a la fuga.

La víctima tiene entre 30 y 40 años, es de tez morena, además vestía tenis negras con blanco, pantalón gris y camiseta gris con negro.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense para tratar de identificarlo, de momento nadie lo ha reclamado.

“Yo iba para mi trabajo cuando me tope con la presa, lo que nos dijeron fue que había una persona fallecida que encontraron un cuerpo me tocó aguantar como unos 30 minutos para poder avanzar, ya al rato se escuchó la versión de que fue un atropello por los golpes que tenía el muchacho en el cuerpo, muy lamentable lo que pasó con el muchacho. Esperemos que la persona que lo atropelló no se diera cuenta y no que fuera que prefirió jalar, está calle es peligrosa”, digo Guadalupe Hernández, conductora.

Si usted sabe quién es la víctima o algo del conductor responsable del accidente puede llamar al 800-8000-645 de la línea confidencial del OIJ.