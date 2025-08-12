Quinceañera baleada habría sido víctima de relación impropia con hombre que le duplicaba la edad

Las autoridades investigan si una relación impropia con un hombre que le doblaba la edad a una quinceañera, estaría vinculada con el ataque a balazos que sufrió la jovencita en su cara.

Este caso lo llevan los fiscales de la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), en San Joaquín de Flores, y la mañana de este lunes 11 de agosto, ordenaron detener al sujeto de apellidos Pérez Araya, con el fin de que el Juzgado le cambie las medidas cautelares.

La petición se realizará ante el Juzgado Penal de la localidad, este martes 12 de agosto.

Fiscalía pedirá que al sospechoso de apellido Pérez, de 31 años, le cambien las medidas cautelares por intento de femicidio. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

La agresión ocurrió en Santa Bárbara de Heredia, el domingo 3 de agosto anterior. La Cruz Roja recibió el reporte a las 9:28 p.m.

“La información obtenida por las autoridades judiciales hizo presumir que se trataba de un hecho accidental, ya que, en ese momento, no se contaba con indicios suficientes para descartar una situación diferente.

“Ante esa circunstancia, el despacho abrió una investigación por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma permitida, lesiones culposas y relaciones sexuales con persona menor de edad (conocido como relación impropia)”, detallaron en el Ministerio Público.

A Pérez le impusieron salir del país, presentarse a firmar una vez al mes, prohibición de molestar por cualquier medio a la víctima y la prohibición de acercarse a esta a un kilómetro de distancia; no obstante, estas medidas podrían cambiar este martes.

“Como parte del desarrollo del caso, la plataforma ordenó otras diligencias de investigación, las cuales permitieron descartar la primera tesis y, a su vez, se obtuvo prueba que ahora permite presumir que se trata de un posible delito de tentativa de femicidio”, detalló la Fiscalía.

El caso se investiga bajo el expediente 25-006310-0059-PE.