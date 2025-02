Quinceañera que al parecer murió en manos de su pareja le pidió ayuda a su mamá

Julyana Valverde Canales, de 15 años, sufrió agresiones durante los últimos meses de su vida, al punto que acudió a su mamá con el fin de pedirle ayuda para salir del infierno que vivía junto a su pareja, en Chomes, Puntarenas.

Olga Canales, de 39 años, mamá de la adolescente, intentó ayudar a su hija menor, sin embargo, no fue posible, por lo que la joven se habría convertido en otra víctima de femicidio en Costa Rica.

La jovencita habló con su mamá la noche del jueves 13 de febrero anterior y le dijo que le mandara dinero para poder irse para Liberia, Guanacaste, donde vive la mamá, pues “su novio”, un sujeto de apellido Zúñiga, de 19 años, la había vuelto a golpear.

La última conversación que madre e hija tuvieron fue este sábado 15 de febrero, a las 6:26 a. m., cuando Julyana le dijo que tenía las maletas listas y que tomaría el bus de 1:15 p. m., hacia Liberia. Ella pensaba salir de Chomes, gracias a un dinero que su mamá le envió por medio de Sinpe Móvil.

LEA MÁS: Quinceañera que sería víctima de otro femicidio conoció a su supuesto atacante por Facebook

Julyana Valverde Canales tenía las maletas listas para dejar a su pareja cuando la hirieron de muerte en Chomes, Puntarenas. Foto: Olga Canales para La Teja (Olga Canales para La Teja/Olga Canalea para La Teja)

No obstante, la mañana de este sábado, a doña Olga le informaron que a su hija la habían asesinado de un balazo en la cabeza. Al OIJ le informaron que la mortal agresión ocurrió a las 11:30 a. m.

“Conversé el sábado por vía WhatsApp, me dio los buenos días y esperaba que ella retornara en bus de una y quince de la tarde, porque la situación se había tornado muy conflictiva. Él ya le había pegado una vez y el jueves le volvió a pegar, decidí hablar con ella, hacerle ver que eso no era vida, que no merecía eso, que valía mucho, pero cuando ella se quiso venir en el bus, el muchacho se puso celoso y pasó lo que pasó”, señaló la mamá de la adolescente.

La muchacha y Zúñiga tenían, en apariencia, tres meses de vivir juntos, luego de que se conocieran por Facebook.

Olga asegura que su hija estaba bajo custodia del papá, cuando ella se fue a vivir con este sujeto a Chomes, Puntarenas; en este lugar ella no tenía familia, pues sus allegados son de Liberia, Guanacaste.