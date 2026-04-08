Sucesos

Ráfaga de disparos contra la Biblioteca Nacional dejan severos daños en su fachada

El ataque ocurrió la madrugada de este miércoles luego de que los ocupantes de un carro dispararan

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano fue víctima de una balacera la madrugada de este miércoles, hecho que provocó daños en el edificio.

Evidencia del daño provocado en la Biblioteca Nacional, ubicada frente al Parque Nacional, en San José.
Los ventanales sufrieron graves daños. Fotos MCJ (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Según el Ministerio de Cultura y Juventud los hechos se registraron alrededor de las 4:05 a.m., cuando un vehículo pasaba por el lugar y realizó múltiples detonaciones dirigidas hacia la fachada del inmueble, provocando afectaciones visibles en ventanales y marcos estructurales.

Los disparos quebraron vidrios de la fachada de la Biblioteca Nacional.
Por dicha no hubo heridos ni lesionados. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

“El personal de seguridad privada alertó de inmediato a las autoridades institucionales. Como resultado del incidente, se reportan al menos cinco ventanales dañados y múltiples impactos en distintos puntos de la estructura. No obstante, las vitrinas y exposiciones ubicadas en el primer nivel no presentan daños”, detalló un comunicado de prensa.

Al sitio se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial, quienes realizaron el resguardo de la escena y el levantamiento de indicios.

La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, institución del Ministerio de Cultura y Juventud y declarada Benemérita de la Patria, registró daños en su infraestructura la madrugada de este miércoles, tras un incidente con arma de fuego ocurrido en las inmediaciones del edificio.
La biblioteca es patrimonio nacional. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Según detallaron se contabilizan al menos siete casquillos, tanto en el interior como en el exterior del inmueble.

“Ante estos hechos, he instruido de manera inmediata la interposición de la denuncia correspondiente y la coordinación con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. La protección de nuestros espacios culturales y del patrimonio documental del país es una prioridad”, dijo Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

Daños por balacera en la Biblioteca Nacional en San José.
Daños por balacera en la Biblioteca Nacional en San José. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, formalizó la denuncia ante el OIJ esta misma mañana.

La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, fundada en 1888 y declarada Institución Benemérita de la Patria mediante la Ley N.° 10060, cumple un rol fundamental en la recopilación, conservación y resguardo del patrimonio documental costarricense.

“Tras el incidente, la institución mantiene especial vigilancia sobre las condiciones del acervo bibliográfico, debido al riesgo potencial que representa la afectación en ventanales, ante el posible ingreso de agentes externos como aves o fauna silvestre, que podrían comprometer la integridad del material”, detalló el Ministerio de Cultura.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
biblioteca nacionalmiguel obregóndañosbalazosbalacerapatrimonio
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.