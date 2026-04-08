Ráfaga de disparos contra la Biblioteca Nacional dejan severos daños en su fachada

La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano fue víctima de una balacera la madrugada de este miércoles, hecho que provocó daños en el edificio.

Los ventanales sufrieron graves daños. Fotos MCJ (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Según el Ministerio de Cultura y Juventud los hechos se registraron alrededor de las 4:05 a.m., cuando un vehículo pasaba por el lugar y realizó múltiples detonaciones dirigidas hacia la fachada del inmueble, provocando afectaciones visibles en ventanales y marcos estructurales.

Por dicha no hubo heridos ni lesionados. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

“El personal de seguridad privada alertó de inmediato a las autoridades institucionales. Como resultado del incidente, se reportan al menos cinco ventanales dañados y múltiples impactos en distintos puntos de la estructura. No obstante, las vitrinas y exposiciones ubicadas en el primer nivel no presentan daños”, detalló un comunicado de prensa.

Al sitio se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial, quienes realizaron el resguardo de la escena y el levantamiento de indicios.

La biblioteca es patrimonio nacional. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Según detallaron se contabilizan al menos siete casquillos, tanto en el interior como en el exterior del inmueble.

“Ante estos hechos, he instruido de manera inmediata la interposición de la denuncia correspondiente y la coordinación con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. La protección de nuestros espacios culturales y del patrimonio documental del país es una prioridad”, dijo Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

Daños por balacera en la Biblioteca Nacional en San José. (MCJ/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, formalizó la denuncia ante el OIJ esta misma mañana.

La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, fundada en 1888 y declarada Institución Benemérita de la Patria mediante la Ley N.° 10060, cumple un rol fundamental en la recopilación, conservación y resguardo del patrimonio documental costarricense.

“Tras el incidente, la institución mantiene especial vigilancia sobre las condiciones del acervo bibliográfico, debido al riesgo potencial que representa la afectación en ventanales, ante el posible ingreso de agentes externos como aves o fauna silvestre, que podrían comprometer la integridad del material”, detalló el Ministerio de Cultura.