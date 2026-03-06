Ráfagas fuertes y cambios en el clima se sentirán este sábado en varias partes del país

Este sábado el país experimentará la presencia de vientos alisios entre moderados y acelerados, con ráfagas ocasionales que se sentirán principalmente en el centro, el norte y las zonas montañosas del territorio nacional, incluyendo el Valle Central y el Pacífico Norte.

De acuerdo con el pronóstico, las ráfagas se mantendrán en rangos entre los 30 y 60 kilómetros por hora (km/h), aunque en puntos del norte de la provincia de Guanacaste podrían alcanzar máximos de hasta 90 (km/h).

Aumento de humedad y vientos alisios provocarán ráfagas fuertes y lluvias localizadas en varias regiones del país. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Condiciones del tiempo para este sábado 7 de marzo 2026

Posibles lloviznas en el Caribe

Durante la madrugada y la mañana de este sábado se espera nubosidad variable entre parcial y total en la vertiente del Caribe, donde existe la posibilidad de lloviznas y lluvias ocasionales.

Para la tarde se prevén lloviznas principalmente en el Pacífico Sur, las cuales también podrían extenderse hacia las montañas del Pacífico Central. Además, no se descartan lluvias de corta duración en sectores montañosos del Caribe Sur.

En el resto del país no se prevén lluvias significativas, mientras que durante la noche habrá nubosidad en las zonas montañosas.

En el Pacífico Sur, Pacífico Central y el oeste del Valle Central, se han presentado aguaceros en los últimos días. Según el pronóstico, a partir del domingo se espera una reducción del contenido de humedad en la región, lo que favorecería nuevamente las condiciones típicas del mes.