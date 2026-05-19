Randall Zúñiga queda totalmente fuera del Poder Judicial tras fuerte decisión de la Corte Plena

Randall Zúñiga fue destituido de su cargo como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de que la Corte Plena decidiera revocar su nombramiento tras encontrarlo responsable de una falta gravísima.

Ante esta situación, en muchos surgió la duda de si Zúñiga podría retomar su cargo anterior en el OIJ o si podría ocupar otro puesto dentro del Poder Judicial.

La Teja consultó al Poder Judicial sobre esta situación y por medio de su oficina de prensa, confirmaron que Zúñiga quedó totalmente desligado tanto del OIJ como de la Policía Judicial.

“La revocatoria de nombramiento es un cese en el cargo. El nombramiento de esta persona se realizó a plazo indefinido conforme la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial y el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Marco de Empleo Público”, respondió el Poder Judicial.

Randall Zúñiga aseguró que la revocatoria no tiene nada que ver con los supuestos delitos sexuales denunciados en su contra. (Foto: John Durán/Foto: John Durán)

Según explicó el Poder Judicial, Zúñiga estaba nombrado en propiedad como director del OIJ por tiempo indefinido, por lo que no contaba con ninguna otra plaza.

Además, se indicó que la decisión de los magistrados va dirigida a la función de Zúñiga como un funcionario público del Poder Judicial y no se enfoca únicamente en su labor como director del OIJ.

La mañana de este martes, Zúñiga se refirió a su revocatoria por medio de un comunicado de prensa, en el que indicó que no fue destituido debido a los supuestos delitos sexuales que varias mujeres denunciaron en su contra.

También se defendió diciendo que en ningún momento filtró información, pues aseguró que las conversaciones que tuvo con terceras personas sobre operativos o investigaciones del OIJ ya habían salido a la luz en medios de comunicaciones previamente.