Realizan espantoso hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas en Hatillo

Un escalofriante asesinato fue descubierto la madrugada de este sábado 7 de diciembre, cuando encontraron el cuerpo de un hombre envuelto en bolsas y sábanas.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 2:35 a. m., y cuando llegaron al lugar, confirmaron que la víctima no tenía signos vitales, por lo que trataron de no alterar mucho la escena para no dañar las evidencias por tratarse de un crimen.

A un hombre le quitaron la vida de múltiples puñaladas, lo envolvieron en bolsas y sábanas. Foto: Ilustrativa (Andrés Garita)

El espantoso hallazgo ocurrió en Sagrada Familia, Hatillo, en San José.

De acuerdo con las autoridades, a la víctima la dejaron en la calle y en apariencia tenía múltiples heridas de puñal en el cuerpo, de manera preliminar se trataría de un hombre, cuya identidad se desconoce.

Hasta este viernes 6 de diciembre se contabilizaban 809 víctimas de homicidio en este 2024. San José contabiliza 224 muertes violentas, por lo que sigue siendo la provincia más violenta del país.