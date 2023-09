Reaparece tiktoker tica que sobrevivió a siete balazos: “Me quitaron lo más importante que tenía”

Tiktoker tica que sobrevivió a siete balazos cuenta la dura situación a la que se enfrenta

La tiktoker tica Marisol Gómez Quesada, de 30 años, reapareció en un live en Tiktok en el que contó un poco cómo está, sus planes a futuro y los momentos tan dolorosos que tuvo que vivir debido al asesinato de su esposo.

Marisol hizo la trasmisión la noche del jueves 14 de setiembre y a sus espaldas se observaba a su mamá, doña Marisol, quien ha sido el soporte para la querida Tiktoker durante todo este tiempo.

La mujer tiene 361, 6 K seguidores en TikTok y las pocas veces que se ha conectado desde la tragedia que vivió el pasado viernes 30 de junio, día en el que su amado Eliécer Torres León, conocido como Tingo, falleció debido a las heridas que recibió cuando cuatro hombres entraron a la casa de la pareja en Parrita y les dispararon.

Este live Marisol lo hizo con la intención de ayudarse con una rifa que ella y su mamá estaban haciendo para pagar varios gastos, pues ella antes le ayudaba a su esposo, quien se dedicaba a la construcción.

Ellas rifaron unas tenis en 500 colones y mucha gente se apuntó para ayudarles pues la trasmisión fue vista por casi 87 mil seguidores.

A la sobreviviente le llovieron los mensajes de apoyo para darle ánimo, bendiciones, y palabras de apoyo, hasta piropeada salió por los moñitos de su cabello y porque se veía mucho mejor de ánimo.

El OIJ tiene el caso en investigación para dar con los sospechosos. (Tomada de la página del Poder Judicial.)

“He bajado mucho de peso, más bien necesito que me recomienden algo”, dijo la Tiktoker, quien confesó que ha tenido que tomar suplementos debido a la pérdida del apetito.

Las seguidoras le preguntaron a Marisol sobre sus hijos, lo que la hizo estallar en llanto, pues ella y su esposo veían por los hijos ambos y por los hijos de su esposo, a los que amaba, pues ya no están con ella.

Marisol estuvo varias semanas en el hospital por siete balazos que recibió. Captura de pantalla.

“La gente me dice que soy fuerte y una guerrera, y les agradezco, pero no fue que yo quise, sino que me ha tocado ser”, dijo.

Ella aseguró sentirse feliz porque este domingo va a empezar a ir a la iglesia y el lunes arrancará con un emprendimiento en el que venderá camisas, lentes y blazers de muy buena calidad y con excelentes precios. Su hermana la va a apoyar con la página Marisol Online Store.

Duro recuerdo

Durante el video, Marisol también contó un poco sobre lo que vivió, pero fue muy cautelosa y no es para menos.

Ella aseguró que cuando los hirieron solo estaban ellos con los güilas, pero ella cree que si hubiera estado uno de los hijos de Tingo, tal vez lo hubiera podido salvar.

“Si hubiera habido una persona que nos ayudara, que le tapara el pechito no se hubiera desangrado”, dijo.

Ella relató que Tingo estaba herido, por lo que se levantaba y se acostaba desesperado.

Tingo se ganó el corazón de las seguidoras de Marisol en Tiktok pues se apuntaba a salir en sus videos

“Yo no me podía mover de donde me pegaron los tiros, ahí quedé, no sabía si iba a vivir o morir, me quede esperando, gritaba: ‘¡llamen a los vecinos!’”, dijo.

Marisol durante la trasmisión lloraba y su mamita era quien se acercaba y la besaba, mientras le decía que la amaba y le pedía que no llorara.

“Cuando me montaron en la ambulancia yo sabía que Tingo estaba mal, les decía que por favor lo sacaran a él, pero me sacaron a mi primero. Cuando llegué a la clínica les decía que había que estar atentos porque mi esposo está peor que yo, y me llevaron al Hospital de Quepos para hacerme una operación rápida y riesgosa.

“Me levanté a las cinco de la mañana y pregunté, ¿dónde está mi esposo? ¿Ya lo operaron? Cuando mi mamá llegó fue el momento más duro de mi vida.

A Marisol le ha dolido que no se pudieron despedir, porque ni siquiera pudo ver una foto de la vela ni del entierro, ella estaba muy malita en el hospital.

“Lo que más me dolió es que no he podido ir donde él está, quería hacerle algo bien bonito, a él le gustaba colaborar con mis videos, no era que yo lo ponía, él siempre estaba conmigo, me quitaron los más importante que tenía, con eso quisieron lograr muchas cosas.

“No nos pudimos ni despedir, no pude viajar hasta allá porque me duele el culito (una bala le perforó el útero y la vejiga). Apenas me cure, quiero hacer el viaje hasta allá (no detalla el lugar), ya que son muchas horas, porque es muy largo. Estoy juntando una platita porque quiero ponerle una plaquita bien bonita”, dijo la mujer, quien porta un collar con fotos de ambos.

Durante el video que realizó Marisol, hasta la presentadora Glenda Peraza habló con ella para ofrecerle su ayuda, pues aseguró que ha seguido de cerca lo que le ocurrió.

La tiktoker contó que el 15 de octubre van a hacer un bingo en el campo ferial de Herradura para ayudarse con los gastos que tienen.

Marisol hizo un live con sus seguidores quienes le pusieron un montón de mensajes de cariño y apoyo. (Tiktok)

Marisol compartía todos los días videos con sus seguidores, en algunos su esposo se apuntaba a salir con ella y así conquistaron el corazón de quienes los seguían.

El caso por el homicidio y la tentativa de homicidio está en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Marisol no publicó el live al terminarlo, sin embargo, sus seguidoras sí lo hicieron.