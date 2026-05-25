Recién casado y amante de la adrenalina: así era piloto que murió en accidente aéreo Sarapiquí

Maverick Vargas, de 30 años, es el piloto que murió la mañana de este lunes 25 de mayo tras el desplome de una avioneta en Puerto Viejo de Sarapiquí.

El joven, vecino de Guápiles de Pococí, era apasionado por la aviación y también por los deportes extremos, especialmente el motocross, una de las actividades que más disfrutaba hacer.

Sin embargo, además de sus pasiones, Maverick atravesaba una de las etapas más especiales de su vida: apenas tenía cuatro meses de haberse casado.

Maverick Vargas, de 30 años, es el piloto que murió la mañana de este lunes 25 de mayo tras el desplome de una avioneta en Puerto Viejo de Sarapiquí. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Apenas iniciaba su vida de casado

De acuerdo con allegados, el piloto se unió en matrimonio en enero anterior y todavía disfrutaba de sus primeros meses como recién casado, etapa que hoy queda marcada por el dolor de una inesperada tragedia.

La muerte de Maverick ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y conocidos en Guápiles, donde era apreciado por su carisma y espíritu aventurero.

Tragedia ocurrió en Sarapiquí

El accidente aéreo ocurrió la mañana de este lunes en Finca Los Mejías, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron a la escena, ya no había nada qué hacer por el piloto, quien quedó atrapado dentro de la aeronave tras el impacto.

Ahora las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó el desplome de la avioneta.