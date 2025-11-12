Recién nacido fue encontrado en un basurero clandestino en Hatillo

Un recién nacido fue hallado dentro de un basurero clandestino ubicado en un lote baldío en Hatillo.

Bebé fue abandonado en un basurero clandestino. (Canva/Canva)

El bebé estaba a la orilla de un río, en las cercanías del antiguo Rancho Guanacaste. El hallazgo se dio a las 10:05 a. m.

Según trascendió, oficiales de la Fuerza Pública fueron los primeros en llegar al lugar y encontraron al bebé con vida, por lo que lo trasladaron de inmediato a la Clínica Solón Núñez para su valoración médica.

Posteriormente, se coordinó su traslado al Hospital Nacional de Niños.

Según trascendió, el menor aún conservaba el cordón umbilical al momento del hallazgo, lo que hace presumir que habría nacido pocas horas antes de ser abandonado.

Las autoridades judiciales y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ya fueron alertadas.

El caso está en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).