¿Recuerda el pleito en un McDonald’s? ¡En un Burger King se armó uno peor!

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en Plaza Real. (cortes/Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en Plaza Real.)

El Burger King del centro comercial Plaza Real, en Alajuela, se convirtió en escenario de una batalla campal cuando, por razones que no son claras, varias personas, la gran mayoría jóvenes, participaron en un disturbio y agredieron salvajemente a varios oficiales de seguridad privada.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó a La Teja que los lamentables hechos ocurrieron a eso de la 1:30 p. m. de este lunes 15 de setiembre.

El caso se dio a conocer por medio de varios videos que se volvieron virales en redes sociales, en los cuales se observa cómo una gran cantidad de jóvenes, algunos incluso serían menores de edad, atacan salvajemente a tres oficiales de seguridad privada.

Las imágenes han causado gran indignación, porque se observa cómo los muchachos atacan en manada a los oficiales, incluso se alcanza a ver cómo agarran las sillas de un local de Burger King para golpear en la cabeza a uno de los oficiales.

Marlon Cubillo, director general de la Fuerza Pública, confirmó a La Teja que los policías se hicieron presentes al centro comercial por el altercado.

“Como a la 1:30 p. m. se nos reportó un disturbio dentro de ese centro comercial, cuando nosotros llegamos a responder al sitio, que es un lugar privado, la gente que había originado el disturbio se había dispersado, por lo que se procuramos que la situación se mantuviera con normalidad, nos mantuvimos un tiempo y luego nos retiramos”.

En cuanto a lo sucedido, Cubillo dijo que, al parecer, primero se habría dado un altercado entre varias personas, por lo que la seguridad privada tuvo que intervenir, ahí fue cuando se desató el caos.

“Intervino la seguridad privada, pero como que no tuvieron capacidad y se generó otro disturbio”.

Pese a que las publicaciones en el Facebook de Plaza Real se han llenado de comentarios de personas que exigen explicaciones, de momento el centro comercial no se ha pronunciado.