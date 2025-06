¿Recuerda la torera improvisada que casi pierde el pie en Zapote? Su historia dio un giro inesperado

La lesión que doña Iveth Lasso Flores, de 55 años, sufrió en las corridas de toros de Zapote, provocó una lucha para ella en la que le ha tocado ser valiente, paciente y también agradecida con Dios por el milagro de no perder su pie.

Los médicos le pusieron una platina y tornillos para sostener su pie. (cortesia/Cortesía)

El pasado 5 de enero, quienes observaban la corrida de toros por Multimedios aseguraban que la vaquilla le había amputado el pie derecho al raz del tobillo.

Este miércoles conversamos con la vecina de Alajuelita para saber cómo ha seguido luego de las dos complejas cirugías que le tuvieron que hacer en el Hospital San Juan de Dios.

“Ha sido muy duro, gracias a Dios, mi pie está pegado, aún no puedo caminar. Es una bendición, así lo consideran, que yo tenga mi piecito. Me ha costado recuperarme porque me da mucho miedo apoyar el pie y en el hospital las terapias están hasta julio”, dijo la señora.

Asi tiene la piernita doña Ivette (cortesia/Cortesía)

Además de lo que le pasó en su pie, durante el proceso de recuperación, su mamita falleció, en abril, y su papá cayó muy delicado en el hospital con agua en los pulmones y ahora está en casa con oxígeno todo el tiempo.

“Lo que me pasó me afectó mucho, pero lo de mi mamá está reciente y eso a veces me trae el ánimo abajo y me da mucha depresión, son días de días, fue muy duro perder a mi madrecita”, dijo la vecina de Alajuelita.

Doña Ivette fue operada dos veces (Cortesía)

Ella nos contó que la operaron dos veces, la primera para pegarle el pie y la segunda para quitarle el tutor, ponerle una platina y unos tornillos que le sostienen el pie y con los que vivirá para siempre.

Iveth ya se apoya y con ayuda de una andadera que consiguió logra dar algunos pasitos, pero el dolor le gana.

“No he recibido la terapia del hospital, la cita está para julio, y en el INS tengo una cita este viernes, un muchacho que es improvisado, que le dicen Peluca, estuvo y está muy pendiente de mí y me ayudó para que un muchacho me apoyara con unas terapias, ese muchacho se ha convertido en un ángel porque gracias a él he podido avanzar en la recuperación, me ayuda una vez a la semana o cada 15 días”, dijo.

La mujer sufrió una grave fractura en uno de sus tobillos. Captura de video de Multimedios.

Ella asegura sentir muchísimo miedo de caminar, de apoyar el pie, pero tiene que fortalecer el músculo para lograr su meta de volver a caminar bien, con apenas unos pasitos se le inflama muchísimo.

“Solo Dios y mi Virgencita me dan fuerza, los doctores me dicen que mi pie es un milagro, yo ya quiero estar bien porque me hace mucha falta mi trabajo”, dijo Iveth, quien es conserje de una escuela en San Felipe de Alajuelita, donde le tienen mucho cariño.

Sus hijos la chinean mucho, su hija es quien más la cuida, pero asegura que ella trata de levantarse a cocinar y lavar ropa por ratitos para sentirse activa.

El toro la embistió el día que celebraba su cumpleaños y aunque le andaba de lejos a los cachudos, su vida cambió en segundos y aún la falta tiempo de recuperación.

La corrida en que ella resultó herida era trasmitida por Multimedios, en el video se observa que el toro pasa sobre dos muchachas y se va en dirección a la barrera donde ella se encontraba, la señora no tuvo tiempo de saltarla, el toro la embistió y le provocó la grave lesión.

Desde ese momento empezó la pesadilla; sin embargo, lo optimista y el apoyo de muchas personas le han permitido irse recuperando, quienes ven su pierna no pueden creer lo recuperada que se ve y cómo ha ido sanando.

Y aunque le llovieron críticas cuando se dio la emergencia, para ella eso es cosa del pasado, porque ha sido más el apoyo que ha recibido y logrado salir adelante.