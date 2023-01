Reo ganó salacuartazo y por fin podrá tener la visita conyugal

La visita conyugal es un derecho para los privados de libertad.. (JORGE CASTILLO)

La Sala Constitucional ordenó al director de la cárcel Gerardo Rodríguez, en San Rafael de Alajuela, que repare los dormitorios de la visita conyugal para que se acabe la lista de espera que tienen a varios privados “agüevados”.

La resolución 2022029297, así lo detalla e indica que un hombre que está privado de libertad, pues es investigado por el delito de venta de drogas, presentó el recurso porque cumplió con todos los requisitos para que su pareja, que se encuentra detenida en la cárcel Vilma Curling en Desamparados, conocida como el “ Buen Pastor”, pueda hacer la visita conyugal.

El hombre desde el 15 de setiembre hizo todo y quedó en lista de espera, porque asegura que en la cárcel hay seis dormitorios para “repartirse cariñito”, pero hay tres que están fuera de uso por el mal estado en que se encuentran, entonces les ha tocado esperar a él y otros reos hasta que se dé un campito para ellos.

Esas visitas entre ambas cárceles se realizan los sábados de 7 a 9 de la mañana.

“La Sala tiene por demostrado que la autoridad recurrida aprobó la visita íntima a favor del tutelado y de su compañera sentimental; y la razón por la que aún no han sido incluidos en el rol es porque no hay espacios disponibles en el centro penal accionado, debido a que la mitad de los dormitorios destinados para ello, se encuentran deteriorados y no se pueden utilizar”, detalla la resolución.

Peón sospechoso de matar a querida maestra pasará seis meses en la cárcel

Esta no es la primera vez que la Sala se pronuncia sobre la situación con el estado de los dormitorios de la visita conyugal, pues también se ha dado en el CAIS Luis Paulino Mora.

“Se ordena a Antonio Barrantes Barrantes, en su condición de director del Centro Penal Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes dentro del ámbito de sus competencias y tome las medidas necesarias a efectos de que en el plazo de OCHO DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia: a) realice y coordine los actos necesarios para la reparación de los dormitorios destinados a la visita íntima que se encuentran deteriorados; b) en el tanto se concluyen las obras de mejoras de los dormitorios, se tomen las medidas pertinentes para garantizar el derecho de visita íntima a toda la población privada de libertad que tenga aprobado tal beneficio por parte de esa autoridad; y, c) se incluya al tutelado en el rol de privados de libertad que pretenden acceder al espacio destinado para visita íntima”, dice la resolución.

El reo aseguró sentirse discriminado por tener que esperar, pero la Sala no acogió el fallo en ese sentido, porque existen otras personas que también están en lista, y el hombre no presentó pruebas de lo que estaba alegando.