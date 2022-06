Reo se fuga del Semi Institucional San Luis

Jonathan Alberto Gómez Umaña, de 38 años, es un privado de libertad del Semi Institucional San Luis que se escapó la mañana de este miércoles.

La Policía Penitenciaria hizo un conteo a las 6:00 a.m. y todos los privados de libertad estaban presentes; a las 8:35 a.m. volvieron a hacer otro conteo y se enteraron que él ya no estaba.

“La oficial de guardia informa que cuando detectaron el abuso de confianza informaron al jefe policial del Centro de Formación Juvenil Zurquí y solicitaron colaboración de Fuerza Pública”, dijeron en el Ministerio de Justicia.

Jonathan Alberto Gómez Umaña, de 38 años, es un privado de libertad del Semi Institucional San Luis que se escapó la mañana de este miércoles. Foto: Justicia

Gómez es costarricense, procedente del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero y cumple una condena por delito de robo agravado.

Las autoridades no han podido dar con la ubicación del sujeto.