“Nosotros estamos muy angustiados, uno sabe que le toca pagar la pena por las broncas en las que se metió, pero sí nos hacen falta mascarillas y ojalá hasta guantes. Aquí dormimos hechos una pelota, a la hora del rancho (comida) estamos todos juntos, entonces ya no sabemos ni qué hacer. A uno le da mucho miedo que le agarre el virus, mi familia me trajo jabones y yo trató de lavarme bien las manos, pero qué va, muchos de los compañeros no se cuidan, les da igual morirse adentro o afuera”, dijo un privado de libertad de apellido Hernández, quien descuenta una pena por robo agravado en el CAI Jorge Arturo Montero (La Reforma).