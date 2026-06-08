Sucesos

Reportan incendio en varias viviendas de La Carpio en las que habría algunas personas atrapadas

El incendio se registra cerca del kínder de La Carpio, por la Tercera Parada

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos atienden una emergencia de gran magnitud la tarde de este lunes en La Carpio, en San José, donde se reporta un incendio estructural que afecta a varias viviendas.

De manera preliminar, las autoridades informan que habría personas atrapadas dentro de algunas de las estructuras afectadas, entre ellas varios niños.

Incendio en Quesada Durán
Los bomberos atienden la emergencia. Foto Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

La emergencia ocurre cerca del kínder de La Carpio, por el sector conocido como la tercera parada.

Ante la gravedad de la situación, la Cruz Roja movilizó unidades básicas, avanzadas, operativas y de primera intervención para brindar atención a posibles víctimas y coordinar las acciones de respuesta.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos despachó múltiples unidades para combatir las llamas y evitar que el fuego se propague a más viviendas.

De momento, no se ha confirmado la cantidad de personas afectadas ni la magnitud total de los daños. Las labores de rescate y control del incendio continúan en desarrollo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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