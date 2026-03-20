Repretel denuncia que agente del OIJ amenazó durante cobertura de extradición de Celso Gamboa

Un equipo de Noticias Repretel denunció públicamente que un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los amenazó mientras realizaban la cobertura del traslado de Celso Gamboa y alias “Pecho de Rata” hacia el Aeropuerto Juan Santamaría.

Periodista relata lo ocurrido

Periodista afirma que agente del OIJ los intimidó con arma de fuego. (Instagram/Instagram)

Según la versión del periodista Jesús Chacón, un vehículo del OIJ se interpuso frente al carro del equipo de prensa durante la cobertura.

En ese momento, el comunicador asegura que un oficial armado le indicó que si continuaban siguiendo el traslado de los extraditables, los iba a “agarrar a balazos”. Además, señaló que se permitió el paso a otros medios de comunicación.

El agente justificó su accionar indicando que respondía a una orden del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

Denuncia fue elevada a autoridades

Hecho ocurrió durante traslado de Celso Gamboa y “Pecho de Rata”. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras lo ocurrido, el director de Noticias Repretel, Randall Rivera, comunicó la situación al director interino del OIJ, Michael Soto, quien solicitó que el caso se hiciera público.

El periodista también indicó que escuchó por radio que a los oficiales se les ordenó que el “grupo 4 todavía no soltarlo”, en aparente referencia a la presencia del medio.

Cobertura continúa

A pesar del incidente, el medio mantiene la cobertura del traslado de los extraditables a través de televisión y plataformas digitales.

El caso genera cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades durante operativos de alto perfil y el respeto al ejercicio periodístico.

Nota realizada con ayuda de IA