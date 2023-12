Rescatan a dos niños en el río Virilla

Dos niños de 6 años y 7 años fueron rescatados en el río Virilla, en La Carpio de La Uruca, San José.

Las autoridades recibieron la alerta a las 4:20 p.m. de este jueves 30 de noviembre, en la que les indicaban que había dos niños en el agua y necesitaban ayuda. Esta situación ocurrió de la zona conocida como La Cuarta Parada 150 metros al sur y 375 metros al oeste.

Las autoridades y rescatistas atendieron la emergencia cerca de La Cuarta Parada de La Carpio. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Marcos Alfaro, de la Central de la Cruz Roja, afirmó que al sitio llegaron dos unidades con rescatistas, hicieron el rescate y llevaron de emergencia a los menores al hospital de Niños. Ambos iban conscientes.

Las circunstancias en las que los menores llegaron hasta el río no han sido confirmadas; al parecer, ellos habrían señalado que los lanzaron; no obstante, las autoridades judiciales no lo han comprobado.