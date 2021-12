Rescate de perro en incendio conmovió corazón de bombero que perdió a perrita

Sergio Sánchez sintió una gran alegría cuando salvaron al perrito. Fotos Cortesía Bomberos. (Bomberos)

El bombero Sergio Sánchez vivió la mañana de este lunes 27 de diciembre un momento de mucho dolor y otro de alegría por dos perritos.

Sánchez nos contó que a eso de las 7:30 a.m. salió de su casa y, como de costumbre, se despidió de su zaguatica Chispita, que ya tenía muchos días mal por una enfermedad autoinmune.

En el lugar había gran cantidad de chatarra.

Pocos minutos de haberse ido, su esposa lo llamó para avisarle que la perrita había fallecido y él, claro, siguió hacia el trabajo, muy triste.

“Mi perrita tenía siete años con nosotros”, dijo Sánchez.

Una de las primeras emergencias que Sergio atendió junto a sus compañeros ocurrió a las 09:02 de la mañana en la ciudadela Damas, en San Antonio de Desamparados, donde ardía una casa.

Una máquina de soldadura encendida fue lo que causó la emergencia.

Sánchez nos contó que cuando llegaron un señor les dijo que en la casa había un perrito.

“Cuando hicimos la primera revisión no lo encontramos, el incendio empezó en la parte delantera de la casa, que era como un taller de lavadoras y otros electrodomésticos. Ya se habían quemado dos carros, parte de la cochera y el fuego iba para adentro, no había posibilidad de que estuviera vivo”, dijo.

El animalito estaba amarrado como al fondo y fue una salvada porque la correa que lo sujetaba se quemó, así que pudo correr.

“Luchó por sobrevivir y en la segunda revisión lo encontramos debajo de una mesa, fue una alegría demasiado grande poder rescatarlo”, dijo el bombero, quien en ese momento pensó en su Chispita.

El perrito estaba asustadísimo, pero al ver a los bomberos y a su dueño, que lo esperaba afuera, no paró de menear su colita.

“Cuando le dimos el perrito, el señor no dejó de abrazarlo y el perrito estaba muy feliz, no dejaba de chuparlo. Nunca supe cómo se llamaba el perro, pero fue un momento muy especial por lo que me había pasado con mi perrita, era devolverle la alegría al señor”, dijo Sergio.

Los paramédicos de Bomberos revisaron al peludito y se encontraba en perfecto estado.

La vivienda de la emergencia medía 80 metros cuadrados y se quemaron alrededor de 25, había almacenada mucha chatarra y basura.

"Chispita" acompañó al bombero y su familia durante siete años, era una perrita muy consentida.

“Por dicha la estación está muy cerca y se controló el fuego rápido y no hubo daños en casas vecinas”, dijo Sánchez.

Al parecer, el incendio se dio por una máquina de soldadura que se recalentó porque quedó encendida mucho tiempo.

“Era un día triste por lo de mi perrita, pero por cosas de la vida nos tocó rescatar a uno”, dijo Sergio.

Muchas llamas

Bomberos informó que entre el 24 y 26 de diciembre atendieron 102 emergencias por fuego: 10 en casas, 86 en vegetación y 8 en carros.

Además hubo 7 incendios en que los afectados los controlaron, se reportaron 41 cortocircuitos, 41 accidentes de tránsito, 146 incidentes con animales, 18 emergencias con gas licuado, 66 emergencias de otro tipo; en total fueron 421.

“Reiteramos el llamado para que las personas eviten sobrecargar los sistemas eléctricos; reemplacen las velas y candelas por luces led; mantengan los fósforos y encendedores lejos del alcance de los niños; eviten que los menores tengan acceso a cualquier tipo de pólvora y no realicen quemas”, dijo Bomberos.

Si usted quiere hacer un plan de emergencias familiar puede descargarlo en la página: www.bomberos.go.cr